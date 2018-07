Sada kipsist pead ootavad mõtlikku publikut

Saaremaa muuseumi endistes hoidlaruumides avati eile skulptor Jass Kaselaane näitus “Inimese pea”.



Näituse külastajale avaneb ukselt veidi sürreaalne pilt: riiulitel hoiustatud identsed valged kipsist pead ja päevinäinud tapeedil mustvalged udused portreefotod. Keskmises toas mängib kergelt sahisev vana raadio ja alumiselt riiulilt leiab kipsist peade dolomiidist originaali. Tagumisest ruumist vaatab aga vastu raamitud pilt ühest maailma kõige kuulsamast peast.

Kunstniku sõnul tegeleb tema näitus ühest küljest unustamise ja kadumise ning teisest küljest mäletamise teemaga. Fotodel olevad inimesed on kõik kunagi elanud ja nad on jäädvustatud pildile, kuid ei ole võimalik kindlaks teha, kes nad olid. “Võtsin just portreesid inimestest, kes on sattunud grupifoto äärealale ja kellest pole midagi teada,” selgitas Jass Kaselaan. Fotod, mida kunstnik kasutas, pärinevad Saaremaa muuseumi kogudest.

Samamoodi ei ole midagi teada dolomiidist pea kohta – kes selle raius, keda on kujutatud, miks töö poolikuks jäi ja miks see sattus auku, kust ta leiti. “Tahtsin ühele tundmatule peale mahu taha anda,” märkis Kaselaan ja lisas, et taolist kopeerimise võtet on kunstis tihti kasutatud. Selgitavaid tekste kunstnik näituse juurde ei plaani lisada. Nii jääb külastajatele võimalus ise leida assotsiatsioone erinevate objektide vahel.