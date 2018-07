Suveniirimüüjad saadeti lossi taha

Kuressaare kesklinna remondi tõttu lossihoovi endale koha leidnud suveniiri- ja käsitöömüüjad leiab edaspidi lossiesise asemel hoopis lossi tagant.

Müüjad olid senise asupaigaga väga rahul. Siiski ei passinud see muuseumi plaanidega. Muuseumi direktori Rita Valge sõnul on muuseumi seisukohast ja tervikpilti vaadates hea, kui käsitöö on kompaktselt koos. “Nii saigi käsitöömüüjad suunatud käsitöökodade ette,” selgitas ta.

Lossi ette tagasi müüjatel enam asja ei ole, muuseum plaanib lossi taha kujundada vastavasse keskkonda sobiva müügiala. Millal see juhtuda võiks, Valge veel öelda ei osanud.