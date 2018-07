Torni ja Tallinna tn ristmik Kuressaares sai eile asfaltkatte ja avatakse liikluseks uue nädala alguses.



“Trassid on ühendatud ja katsetatud, pinnase kandevõimed mõõdetud,” ütles Saaremaa vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas Saarte Häälele eile päeval, kui asfalteerimistööd täie hooga käimas olid. Ja kuigi teekate sai eile täielikult paigaldatud, tehakse otsus selle kohta, millal ristmik liikluseks avatakse, esmaspäeva hommikul. “Ilmad on niivõrd soojad, et asfaldi tardumine võtab rohkem aega. Samuti tuleb üle vaadata teekatte- ja liiklusmärgistus,” selgitas ta.

Kallas märkis, et ristmik avatakse liikluseks ainult pöördeks Torni või Tallinna tänavale, kesklinn jääb transpordile jätkuvalt suletuks.

Plaatimiseks vajalikud eeltööd on kesklinnas tehtud ja Kallase sõnul ongi plaatide mahapanek järgmine suurem töö, mida ehitaja juba vähehaaval ka alustanud on. Paigaldatavate kivide spetsifikatsioon on tema sõnul päris kirju, paigaldamisele kuulub ligi kümme erinevas mõõdus ja otstarbega kivitüüpi – mitmevärvilisi, mitmes suuruses, osa betoonist, osa graniidist.

Suuremaid ootamatusi ei ole Kallase sõnul kesklinna ehitustöödega ette tulnud ja uue loodava liikluspinna sidumisel olemasoleva linnaruumiga erilisi probleeme ei ole tekkinud. “Selliseid asju, et midagi kapitaalselt ringi oleks tulnud teha, pole olnud. Väiksemaid kõrguste muudatusi on olnud, aga need lahendame jooksvalt ära,” sõnas ta.