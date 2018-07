Vallavanem USA-sse õppima

Saaremaa vallavanem Madis Kallas sõidab septembris kolmeks nädalaks Ameerika ühendriikidesse omavalitsuse juhtimisega tutvuma.



“Kas see just õppereis on, aga kogemuste omandamine küll,” ütles Kallas oma 10. septembril algava reisi kohta, mille pakkus talle välja ja maksab kinni USA saatkond. “Selle kolme nädala jooksul saan tutvuda kohaliku omavalitsuse ja avaliku sektori toimimisega ühendriikides.”

Reis hakkab pihta USA pealinnast Washingtonist. “Kokku pidime selle kolme nädala jooksul külastama nelja osariiki,” märkis Kallas.

Kallas avaldas lootust, et toob USA-st kaasa ideid ja teadmisi, mida saaks edukalt ka Saaremaa jaoks kasutada. “Kuna nüüd on Saaremaa valla käivitamine ühinemise koha pealt tehtud, tuleks vaadata edasi,” rääkis Kallas. “Leian, et minu ideede ja visioonide pagas vajab täiendamist – kuhu ja kuidas edasi ning millele rõhku panna.”

Reisi ajaks plaanib Kallas kasutada oma seni välja võtmata jäänud puhkust.

Vallavanema ülesandeid täidab sel ajal abivallavanem Marili Niits.