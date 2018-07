Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid Shell Helix Rally Estonia!

Pühapäeval jätkus tänavune Baltikumi suurim autospordisündmus, Shell Helix Rally Estonia. Kokku sõideti viis kiiruskatset ja päevale liidrina vastu läinud Toyota Gazoo Racing WRC meeskonna sõitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja tegid veatu päeva ning võtsid tänavuse Shell Helix Rally Estonia.

Tänak ja Järveoja võitsid viiest katset kolm, ühel korral said katsevõidu Citroen Racing sõitjad Craig Breen-Scott Martin ning ralli viimase, Elva linnakatse võitsid Ford Fiesta WRC’ga sõitnud Georg Gross ja Raigo Mõlder.

Tänakul ja Järveojal oli enne viimast katset piisavalt palju edu, et rahvale show’d teha ja nii oli nende edu finišis Hyundai Motorsport meeskonna sõitjate Hayden Paddon ja Seb Marshall ees 59,16 sekundit.

„On äärmiselt võimas tunne olla täna siin poodiumil, see, et meile oli kaasa elamas nii palju rahvast oli super, aitäh kõigile. See näitab, et see, mida me teeme läheb inimestele korda ja kummardus ka korraldajate ees, see mis on tehtud, on super. Need olid meile ja tiimile kaks head ja korralikku päeva, saime teha palju tööd ja koguda olulist infot. Nüüd saame teha veel testi enne Soome MM-rallit ja siis jätkub MM-sarja karusell. Ootame kõiki Soome Eesti sõitjatele kaasa elama,“ rääkis Tänak poodiumil.

Kui Tänakul ja Järveojal oli murevaba päev, siis nende WRC konkurentidel mitte. Teise koha saanud Paddon ja Marshall lõhkusid rehvi ning Breen ja Scott jäid hommikul hooldusest väljudes tehniliste probleemide tõttu hiljaks ja tegid hiljem suurel kiirusel spinni. Kõik sõitjad kinnitasid, et tegu oli väga hea ralliga, mille katsed kannataksid vabalt ära ka MM-ralli.

Absoluutarvestuse esikuuikusse mahtusid veel Georg Gross ja saarlane Raigo Mõlder.

Esiveoliste autode klassis Estonian R2 Challenge kohtade osas muutusi ei toimunud. Saarlased Ken Torn ja Aleks Lesk hoidsid kindlalt oma edu ja nende edu teise koha saanud Roland Poomi ja Ken Järveoja ees oli 29 sekundit ja kolmanda koha saanud saarlaste Rasmus Uustulndi ja Kauri Pannase ees üks minut.

Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimus 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi valla teedel oli Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.