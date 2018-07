Tänak ja Järveoja lõpetasid Shell Helix Rally Estonia avapäeva liidritena

Laupäeva hommikul kell 8.18 esimese kiiruskatsega alanud Shell Helix Rally Estonia esimene võistluspäev pakkus kuhjaga emotsioone ja põnevaid heitlusi mitmes klassis. Kokku sõideti 11 kiiruskatset ning päeva lõpetasid liidritena Toyota Gazoo Racing WRC meeskonna sõitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Tänak ja Järveoja võitsid kokku 8 kiiruskatset ja nende edu on Citroen Racing sõitjate Craig Breen-Scott Martin ees Tartu linnakatse järel on 20,7 sekundit.

“Korralik päev on olnud. Olen küll nurisenud esimese stardikoha üle aga tegelikult on kõik väga hästi. Oleme saanud palju infot ja katsed on head. On olnud hea päev kodustel teedel kõigi fännide ees, keda on olnud raja ääres väga palju,” rääkis Tänak.

Absoluutarvestuse esikuuikusse mahuvad veel ka Georg Gross ja saarlane Raigo Mõlder.

Esiveoliste autode klassis Estonian R2 Challenge oli läbi päeva äge heitlus. Sarja liidrid saarlased Ken Torn ja Aleks Lesk lõhkusid päeva alguses rehvi ja kaotasid aega. Vaatamata sellele suutsid nad pärast väga põnevat päeva selles klassis tõusta liidriteks. Edu teisel kohal olevate Roland Poomi ja Ken Järveoja ees on 6,99 ja kolmandal kohal olevate saarlaste Rasmus Uustulndi ja Kauri Pannase ees 13,04 sekundit.

Pühapäeval on Rally Estonia kavas veel viis kiiruskatset.