XXIV värvikas Kuressaare kammermuusikapidu saab peagi hoo sisse

Esmaspäeval 16. juulil algab XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade pääsmete ja passide eelmüük festivali piletimüügipunktis Kuressaare Kultuurikeskuses, Tallinna tn 6, E-R kell 10-15.

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevad on Eesti vanim ja üks mainekamaid kammermuusikafestivale, mis on igal aastal soojalt ja elevusega oodatud väga paljude muusikasõprade poolt. Festivali peakorraldaja ja kunstiline juht, pianist Andres Paas teab, kuidas kuulajaini tuua kauni kammermuusika stampideta mitmetahulisus ja ilu, tehes koostööd oma ala tõeliste tippartistidega kogu maailmast.

Ka sel aastal on kammermuusika võtmes oodata väga erinevas stiilis kontserte vanamuusikast tangoetenduseni ja artiste duodest orkestrini. Ka jätkub väga oodatuks kujunenud traditsioon, kus avakontserdil musitseerib Kuressaare Kammermuusika Päevade peakorraldaja ja kunstiline juht, pianist Andres Paas ise, kes läbi aastate on koos erinevate ansamblipartneritega kandnud ette mahukaima ja võimsaima osa klassikalise kammermuusika kuldvarast.

Lisaks Kuressaare Kultuurikeskusele toimuvad festivali kontserdid ka Kuressaare linnuse ajalooliste müüride vahel.

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevad kestavad 31. juuli – 4. august 2018 ja festivali ajal saab pääsmeid osta ka tund enne kontserdi algust kohapeal.

Kristi Hinsberg

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade pressiesindaja