Ekstreemsportlased otsivad oma kodu

Kuigi ekstreemsportlastel on võimalus oma hobiga tegeleda Smuuli tänaval asuvas skatepargis, otsivad nad endale harjutamiseks paremaid võimalusi, kus treenimine ja sportimine ei sõltu ilmastikutingimustest.



Asja vedav Maris Rebel (fotol) ütles, et tegelikult on noored Smuuli pargi võimalustega rahul ja rambi mitmekesisuselt on see täiesti tasemel, aga samas soovivad nad vaheldust, sest õues harjutamine on väga ilmatundlik ja eelmisel aastal ei saanud seal praktiliselt üldse sõita.

“Kui sa tahad selle spordialaga tõsisemalt tegeleda, siis meie tingimustes on vaja seda ikkagi sees teha,” rääkis ta, lisades, et siseruumid oleks ka selles mõttes olulised, et Smuuli kandi elanikud nendega seal väga rahul ei ole.

Vaja on sponsoreid



Praegu on juba projekteerimisel siseramp, mis oleks liigutatav, et seda saaks vajadusel kasutada ka välitingimustes ning mõttes on ka ramp suveks randa viia ja talveks siis uuesti sisse paigutada.

Rampi ei saa aga enne ehitada, kui ei ole teada, kuhu selle panna saab. “Meie unistuste ramp, mis on poiste poolt heaks kiidetud, on natuke kallim kui 5000 eurot,” rääkis Maris Rebel. “Oleme otsinud sponsoreid ja kogu raha meil veel koos ei ole. Varuvariant on ka see, et kui mingil põhjusel peaks rannarambi mõte nässu minema ja sisehalli võimalused ikkagi õnnestuvad, siis teha see kohe nendele tingimustele vastavaks.”

Valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm tõdes, et ekstreemspordi areng on võrreldes klassikaliste spordialadega nagu kergejõustik, jalgpall, korvpall ja võrkpall teinud viimaste aastate jooksul suure hüppe.

“Üheks põhjuseks kaugemast minevikust otsides on kindlasti olnud Simpel Sessioni tugev kannakinnitus rahvusvahelises kalendris,” selgitas ta. “Teisalt aga ka näiteks Kelly Sildaru võimas hüpe maailma tippu. Kelly näitel on näha, et alaga noorest saati heades tingimustes tegelemine on tal võimaldanud konkureerida selle ala maailma absoluutses tipus. Mingil määral on Kelly muidugi erand, kuid see, et Kelly jõudmine suurde ekstreemsporti on olnud võimalik, on kindlasti äratanud ekstreemspordi vastu ka üldisemat huvi.”

Mihkel Tamme hinnangul on ekstreemsporti võrreldes muude spordialadega toetatud siiani märgatavalt vähem kui klassikalisi alasid. “Spordiosakonna juhatajana olen kindlasti seda meelt, et ekstreemsporti tuleb toetada ning see, et noori tuuakse arvutite tagant välja ja nad ennast kehaliselt aktiivselt liigutavad, on üdini positiivne,” lausus ta.

“Mul oleks ääretult hea meel, kui Saaremaalt suudaks välja kasvada järgmine Bert Ribul või Andres Lainevool ja miks mitte ka Travis Pastrana või Tony Hawk, kuid eks see ole kõigile selge, et selle jaoks on vaja luua eelkõige tingimusi, et see võimalik oleks.”

Huvilisi on



Noorte huvikeskuse juht Anneli Meisterson ütles, et huviliste kontingent on olemas, sest sel aastal on kaks korda käidud Tallinnas, buss on olnud noori täis ja kohtadest on tulnud puudus. “Praegu tundub, et noored on selle alaga tegelemisel indu täis ja siis on viimane aeg ka meil selles vallas samm edasi teha,” lausus ta.

“Noorte huvikeskus näeb, et see on noorte töö, aga ka sport ja tänavakultuur. Meie võiks panna projektijuhi, kes korraldab seal üritusi ning vaatab, et seal oleks võistlusi ja kutsuks kohale mõned nende iidolid. Poisid on nii noored ja neile on vaja eestvedajat, kes aitab selle süsteemiga toime tulla.”

Mihkel Tamme sõnul kohtuvad valla esindajad järgmisel nädalal kõigi osapooltega, et edasistes arengutes lahendusi leida.