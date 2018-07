Jalka MM ennustuse võitis Markus Kivi

Saarte Hääle jalgpalli MM ennustusvõistluse võitjale Markus Kivile tõi kastanid tulest välja Belgia, kes võitis pronksimatšis Inglismaad ning õigesti arvamine, et turniiri kiireim värav lüüakse 1. minutil. See andis talle 3-punktise edumaa Argo Pruuli ees, kes ennustas küll Prantsusmaa maailmameistriks. Kolmandaks platseerus Pruulile kolme punktiga kaotanud Kaido Kuusk.

Markus Kivi sai eile juba kätte ka oma auhinna, milleks oli Eesti koondise särk koos mängijate autogrammidega. Kivi ütles, et jälgis ennustust ja teadis oma võimalustest. Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassi minev Kivi hoidis enda sõnul pöialt Inglismaale, kuid pronksimängus tuli olla Belgia poolt, et olla ennustuses edukas. Võidu toonud talongis ennustas ta finaali Prantsusmaa ja Hispaania. Ta enda sõnul oleks tal teiste talongidega vast kokkuvõttes rohkemgi edu olnud, kuid paljudele teistelegi karuteene teinud Saksamaa kohe alguses pudenes.

Argo Pruul saab auhinnaks Venemaalt toodud ametliku suveniirpalli ning Kaido Kuusk saab mälestuseks MM-i ametliku maskoti.

Ennustusvõistlusel oli arvestus ka alagrupimängude osa parima ja play-off osa parima arvestuses. 11 punktiga olid alagruppide osas edukamad Petre Põldma, Mark Kristjan Pitk ja Jaanus Keert. Reeglite järgi toimus sellisel juhul loosimine ning loosirattast tuli välja Petre Põldma nimi. Temale auhinnaks kaks Sweet Spot festivali passi.

Loosi läks vaja ka play-off arvestuse võitja selgitamisel. 22 punktiga olid samal real Kaido Kuusk ja Karl-Erik Tänav. Nende vahel langes liisk viimase kasuks – Karl-Erik Tänav saab endale kaks Weekendi festivali passi.

Üldarvestuse auhinnad saab kätte Saarte Hääle toimetusest, passide võitjatega võtame ise ühendust.

Turniiri lõpuga selgus ka viimase lisaküsimuse vastus. Turniiril löödud 169 väravat suutis ainsana ära arvata Renee Püüa.

TOP 10

1. Markus Kivi 79

2. Argo Pruul 76

3. Kaido Kuusk 73

4. Tõnis Suurna 72

5. Marek Raud 71

6. Hendrik Raiesmaa 70

7. Karl-Erik Tänav 70

8. Katrin Sirel 70

9. Tõnis Suurna 70

10. Johann Haamer 68