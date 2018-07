Johannes Põlda siirdub Lapimaale kontsertmeistriks

Viiuldaja Johannes Põlda sai ootamatu tööpakkumise Lapimaalt ja siirdub augusti lõpus maineka Rovaniemi kammerorkestri kontsertmeistriks.



“Puhas rõõm, et saan selle kollektiiviga liituda,” ütles Põlda Saarte Häälele. “Orkestri esindaja helistas ja ütles, et oli kuulnud minu kohta head ja neil on tarvis tuleva aasta märtsikuuni esimest kontsertmeistrit. Ega ma palju ei mõelnud. Tore kogemus, tore koht, hea orkester,” kirjeldas ta ootamatut pakkumist.

Siiani õpingutele pühendunud Põlda jaoks on tegu esimese ametliku lepingulise tööga. “Kui vaadata muusiku perspektiivist, siis kontsertmeistri ametikoha suhtes on mul ambitsioon väga suur,” tunnistas ta. Põlda selgitas, et kontsertmeistrina vastutab ta pillimängijate eest ja näiteks juhul, kui dirigenti ei ole, võtab ka proovide tegemise üle.

Samal ajal jätkab noor viiulimängija tegutsemist ka solistina. “Kontserte on tulemas küll ja veel, ka Eestis,” sõnas ta. Lähipäevil seisab Põldal Eesti Sinfoniettaga ees nädalane kontsertreis Itaalias.

1972. aastal asutatud Lapimaa kammerorkester (ka Lapi või Rovaniemi kammerorkester) on kõige põhjapoolsem professionaalne orkester Euroopa Liidus. Rovaniemis baseeruv muusikakollektiiv annab kontserte nii Lapimaal kui ka mujal Soomes. Orkestri koduks on Korundi kultuurimaja, samas asub ka Rovaniemi kunstimuuseum.