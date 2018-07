Mercurius murdis Muhu väina needuse

Saaremaa merispordi seltsi jahtlaev Mercurius suutis võita Muhu väina regati pärast neli aastat järjest saadud hõbemedaleid. Eesti mainekamal regatil sai võidu ka Katarina Jee.

“Kogu aeg olime teised. Tee või tina,” ütles kapten Margus Tasa juhtimisel võitjana 61. Muhu väina regati finišisse jõudnud Mercuriuse meeskonna liige Indrek Kivi. Ta rääkis, et Tallinnast Hiiumaa ja Kihnu kaudu Pärnusse sõidetud regati algus ei olnud paljutõotav. ESTLYS III grupis sõitev jaht korjas sõitudes jällegi kohti nii, et püsiti teised. Pikematel etappidel suutis Mercurius siiski hoida head käiku ning Pärnus lõpetatigi võitjana.

“Suurel merel võtsime taustajõudude abiga ja kogemustega ära,” ütles Kivi. Taustajõudude abi oli kaldalt saadud ilmainfo. Viimases sõidus tuli ka üle elada ärevaid hetki, kui tehti valestart ning saadi karistus. Siiski suudeti teisel katsel leida hea minek ning korralikult tõusta. Mercurius on, tõsi, ka varem võitnud Muhu väina regati, kuid seda Tiit Sarapuu juhtimise all. Margus Tasaga on oldud aastatel 2014–2017 hõbedal ja nüüd tuli võit. Kivi sõnul on nad varem ka ise oma võidu ära rikkunud. Eelmisel aastal mindi tema sõnul ahneks ja Abruka all sõideti kividesse. “Tuleb kannatlik olla, küll siis tuleb õnn ka,” arvas ta.

Meeskonda kuulusid lisaks Kivile ja Tasale ka Rain Aun, Reece Smith ja Tiia Maalinn. Viimasele oli võit eriti oluline, kuna see oli tema 21. Muhu väina regatt ning võit tuli esimest korda. Samuti oli võit kindlasti tähelepanuväärne Reece Smithile, kes pärit hoopistükkis Uus-Meremaalt. “Ta on kõva maailmapurjetaja, kuid võistlenud enne ei olnud,” teadis Kivi.

Saarlastele tuli selles grupis koguni kaksikvõit, kui Rando Salu juhtimise all sõitnud Lote võttis hõbeda.

Saaremaa merispordi selts sai võidurõõmu tunda ka grupis ESTLYS I, kus võidutses Katarina Jee Mart Tamme juhtimisel. Meeskonda kuulusid Tanel Tamm, Tanel Peeters, Priit Riim, Jan Raudsepp, Jana Kiik ja Urmas Pastarus. Mart Tamme sõnul tõi neile võidu taktika.

“Meil oli igaks sõiduks plaan, mis mõnikord töötas ja mõnikord mitte, kuid me teadsime täpselt, mida me teeme. Kahtlemata mängis oma rolli ka õnn, sest ilma õnneta ei ole merel midagi teha. See on see võidu võti,” ütles ta. Samas grupis oli 16. kohal SMS jaht Cassandra (Jaanis Prii).

Medal tuli ka ORC III grupis, kus jaht Lagle III (Ülari Velviste) oli kolmas. Selles klassis oli viies Kadri (Tanel Õun).

ESTLYS III grupis jäid saarlased napilt medalitest ilma. Liliann (Margus Beljakov) jäi neljandaks võrdsete punktidega kolmanda kohaga. Neile oleks kindlasti olnud parem, kui oleks toimunud ka tuulevaikuse tõttu ära jäänud viimase etapina plaanitud Pärnu lühirajasõit. Regatti alustas hästi ka Centaur (Risto Riim), kuid taandus lõpuks 5. kohale. Samamoodi pidi napilt medalist suu puhtaks pühkima Kristen Pugi juhitud Evelin III, mis oli ORC II klassis pronksiga võrdsete punktide juures neljas.

Folkbootide seas oli Castor (Ott Kolk) kuues.

Saarlasi jagus ka paljudesse teistesse edukatesse meeskondadesse. Näiteks üldvõitjaks tulnud Sugar 2 meeskonnas sõitsid Siim Ots ja Marko Uulits, teiseks tulnud Forte meeskonnas Jaak Jõgi, Veiko Sepp ja Indrek Lepp. ORC II klassis hõbeda saanud Jazzi kapteniks oli Viljar Sepp, meeskonnas Rait Riim ja Tarmo End. Folkbootides võitnud Linda meeskonda kuulus Rimo Timm.