Saaremaaga liitus sidemängija Jonathan Vega

Saaremaa Võrkpalliklubi on leidnud endale lätlase Artis Caicsi kõrvale teise sidemängija Jonathan Omar Rivera Vega. Mees omab Ameerika Ühendriikide passi ja on pärit Puerto Ricost, 192 cm pikk ja 25 aastat vana. Ta on mänginud ka Rootsi liigas, kus tunnistati liiga parimaks sidemängijaks.



Saaremaa VK mänedžeri Hannes Sepa sõnul on Jonathan Omar Rivera Vega õnnelik, et võrkpall annab talle võimaluse mängida erinevates maailma paikades, kohtuda erinevate inimeste ja kultuuridega.

“Mehe eesmärk on aidata oma uut klubi maksimaalselt ja võita võimalikult palju tiitleid tuleval hooajal,” lausus Sepp. “Eesti võrkpallist ja meie klubist mees enne väga palju ei teadnud, kuid peale vestlust meiega on ta end Eesti võrkpalli ja Saaremaa Võrkpalliklubi tegemistega kurssi viinud ja on õnnelik, et saab mängida professionaalses ja kõrgete sihtidega klubis.”

Hannes Sepp ütles, et see, kes sidemängijatest rohkem mänguaega saab, selgub treeningutel ja on treenerite valik, keda ja miks mingis mängus eelistada.

“Meie eesmärk oli võtta kaks heal tasemel sidemängijat, kes on võimelised heal tasemel rünnakuid üles ehitama. Samas teeme aktiivselt tööd, et heal tasemel nurgaründaja veel meeskonda tuua.”