Talumaja pööning süttis seni teadmata põhjusel

Pühapäeva õhtul puhkes põleng Muhus Vanamõisa külas, kuhu tõttasid talumaja suurematest leekidest päästma vabatahtlikud kuuest komandost ning Orissaare ja Kuressaare päästjad.



Ootamatu põleng tabas Jüri talu. Pererahvas mõistetavatel põhjustel juhtunust lähemalt kõnelda aga ei soovinud. Selleks polnud ka mahti. Perenaine tõdes vaid ohates: “Töö käib, et laabuma hakkaks, aga veel ei ole siin midagi laabunud…”

Eile päevalgi muretseti talus selle pärast, et hoone uuesti ei süttiks. Nõnda käisid päästjad eilegi hommikul kohapeal, et taassüttimist ennetada. Samuti olid hoos tuleõnnetusjärgsed koristustööd, kuhu külavanem Viive Ling appitulnutele palava ilmaga toimetulekuks külma joogivett organiseeris.

Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul kohtub ta pererahvaga täna ning siis selgub, kas ja millist abi neil tarvis on. Kindlasti on aga vald valmis aitama, lubas Liitmäe, sest taolistel puhkudel on Muhu vald varemgi hättasattunuid aidanud.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa sõnul teatati häirekeskusele põlengust pühapäeva õhtul kell 19.26. Põles 33 x 9 meetri suurune taluhoone. Tulekolle asus selle laudapoolse otsa pööningul ja esimesel korrusel.

Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe sõnul jõudis esimese päästejõuna kohale Orissaare päästekomando meeskond ning meeskonnavanem tõstis kohe väljasõidu astet.

“Tuld oli palju ja edasise tuleleviku peatamiseks eluruumidesse ja kõrvalhoonetele oli abi juurde vaja,” sõnas Lindmäe. Nõnda olid kustutustöödele kaasatud Leisi, Muhu, Kõrkvere, Valjala, Tagavere ja Pihtla vabatahtlikud päästekomandod ning Orissaare ja Kuressaare komando. “Enne selle sündmuse teadet oli Saaremaal eelnevalt kaks sündmust, millega päästjad tegelesid, kuid vaba ressurssi oli komandodest võtta ning abiks oli ka teistelt sündmustelt vabanev ressurss,” kõneles Lindmäe.

Tuli saadi tema sõnul kontrolli alla kell 21.38, kuid lõplikuks kustutamiseks läks veel üle tunni. Tules hävines talumaja katus ning eluruumid said oluliselt vee- ja suitsukahjustusi. Kahes kohas suutis tuli ka alumisele korrusele jõuda.

Pererahvas kolis Lindmäe andmeil ajutiselt saunahoonesse, kuid et seal oleks ohutu elada, paigaldasid päästjad esmaspäeva hommikul ajutisse eluruumi suitsuanduri. “Tulekahju tekkepõhjuseid esialgu teada ei ole,” tunnistas päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.