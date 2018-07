Ameeriklane ajab legendaarse Orissaare peenleiva retsepti “jälgi”

Eestis elavale ameeriklasele kustumatu mälestuse jätnud Orissaare peenleiva retsept võib olla tallel OÜ Saare Leib arhiivis.



Maaleht avaldas esmaspäeval oma veebileheküljel uudise sellest, kuidas Eesti ja eriti Saaremaa sõbra Eric A. Johnsoni paremaid eesti-ainelisi maitseelamusi on seotud nõukogude aja lõpus Orissaares toodetud peenleivaga. Nüüd on mees otsustanud selle krõbeda koorikuga ja heleda sisuga, suurte piklike pätsidena toodetud peenleiva retsepti ning võimaluse korral ka juuretisepoja üles otsida ning ise endale ehtsat Orisaare leiba küpsetama hakata.

Lugenud uudist, püüdsid Eestis elavale ameeriklasele kustumatu mälestuse jätnud Orissaare peenleiva retsepti meelde tuletada ja selle jälgi ajada ka orissaarlased ise. Saarte Hääle toimetus soovis ameeriklase soovi täitumisele kaasa aidata ning selgust saada, kas see retsept veel kusagil alles on või keegi mäletab, kuidas seda leiba tehti.

Nõudlus üha kasvas



Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste sõnul on ta Orissaare peenleiva-teemat pärast Maalehe uudise ilmumist arutanud ka kohalike inimestega ning püüdnud meenutada, kes võis selle leiva tootmist mäletada ja sellest rohkem teada.

“Saia maitset, mida meil siin Orissaares omal ajal müüdi, mäletan ma väga hästi – lastena saime ikka kondiitriärist sooja saia –, aga seda peenleiba ma kahjuks ei mäleta,” tunnistas Viljaste. Küll aga teadis ta nimetada nii mõndagi tollast pagarit ja kondiitrit, kellelt leiva kohta edasi küsida.

“Olin selle peenleiva tootmise juures küll, aga mina seda retsepti välja ei töötanud,” lausus Orissaare toitlustuskombinaadi ja hiljem Saare Leiva alluvuses kondiitrina töötanud muhulane Enda Tarvis. “Ju me seda ikka kamba peale tegime, aga alles mul enam ühtki retsepti sellest ajast ei ole.”

Tarvise hinnangul maitses Orisaare peenleib tõesti hea – vähemalt algul, kui seda toodeti veel vähe. “Mida rohkem me seda tegime, seda suurem nõudlus selle järele oli,” meenutas Tarvis. “Siis see minu meelest hapnes üle ega olnud enam nii hea.”

“Ka mina olen sellest Maalehe uudisest kuulnud, et keegi ameeriklane Orissaare peenleiva retsepti otsib, aga minul seda samuti ei ole,” tõdes Orissaares nii kondiitri kui ka pagarina töötanud Helve Kuum. “Ka see, kuidas seda leiba tehti, ei ole mul enam absoluutselt meeles. Võib-olla on Saare Leival veel need vanad retseptid alles?”

Lubas arhiivist otsida



“Päris kindel ma küll ei ole, aga see retsept võib meil arhiivis isegi kuskil tallel olla,” ütles Saarte Hääle küsimuse peale OÜ Saare Leib juhataja Janar Vaima. “Omal ajal võttis ju Saare Leib Orissaare toitlustuskombinaadilt pagaritööstuse üle ning kui see Orissaares kinni läks, sellest ajast seda leiba enam ei tehta.”

Janar Vaima lubas Saarte Hääle palvel Orisaare peenleiva retsepti ettevõtte arhiivist otsima asuda. “Iseasi muidugi, kas see leib kodus valmistatuna samasugune välja tuleb nagu inimestel tollest ajast meeles on,” märkis Vaima.