Auto alla jäänud metskits tekitas meelehärmi

Asva mail auto all jäänud ja samas elu kaotanud metskits tekitas meelehärmi külaelanik Maiva Rängale, kes teisipäeva hommikul toimetusse helistades väitis, et kogu tema maja on teepervele maha jäänud korjusest raipehaisu täis.



Helistaja sõnul reageeris ainsana tema kõnele Laimjala teenuskeskuse juhataja ja kohaliku jahiseltsi juhatuse liige Vilmar Rei.

“Pärast helistamist viisin korjuse ära ja rohkem juhtunu kohta mul informatsiooni pole. Tegu oli nooremapoolse sokuga, kes oli autolt surmava löögi saanud. Jahimeeste kohus ongi selliste asjadega tegelda. Oma maa peal leiame koha, kuhu loomad maha matta,” toonitas Vilmar Rei.

Laimjala jahiseltsi juhatuse liige Vilmar Rei märkis ka seda, et aastate jooksul on tema kolleeg Maidu Vallik korjuseid maanteedelt ikka väga palju ära koristanud.

“Mulle helistas Maiva ka, aga ma ei saanud kohe minna. Kui läksin, oli Vilmar kitse ära viinud,” ütles talumees Maidu Vallik.

Vilmar Rei andis teada, et nädal tagasi toimunud jahimeeste koosolekul tõdeti, et metskitsede arvukus on tõusnud ja neid peaks senisest rohkem küttima.