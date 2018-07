JUHTKIRI: Sooja leiba, mõtelge…

Kes on kunagi maitsta saanud ahjusooja, krõbeda kooriku ja suus sulava pehme sisuga leiba, ilmselt mõistab Eestis elava ameeriklase Eric A. Johnsoni unistust. See mees ei suuda unustada kunagi aastakümneid tagasi proovitud Orissaare peenleiva maitset ning soovib aastakümnete tagust elamust taas kogeda.

Erinevaid leibasid on praegusel ajal poelettidel lademes ja valik rikkalik. On muidugi neid inimesi, kelle jaoks ei ole ammugi maha jahtunud ning kilesse pakitud poeleib see õige. Päris leib on ikka see, mis äsja ahjust tulnud. See, kes on tundnud leivatööstuse ümbruses hõljuvat aroomi või koduses ahjus valmiva küpsetise lõhna, teab, mis on kõige-kõige.

Kui mälestusväärse Orissaare peenleiva retsept tõesti leitakse, on selle järgi valmistatud leib loodetavasti tõesti sama hea kui sellest leivast unistava ameeriklase mälestustes.