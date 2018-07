Kaubaveod moodustasid veerandi TS Laevade parvlaevaliiklusest

Suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust opereeriv TS Laevad vedas poolaastaga 112 700 veokit ja haagist, mis moodustab 27 protsenti kogu laevaliiklusest.



Virtsu-Kuivastu liinil liikus tänavu kuue kuu jooksul kokku 84 251 veokit ja haagist, mida on 7 protsenti rohkem kui mullu.

“Oleme vedude paremaks planeerimiseks Virtsu-Kuivastu liinil enne suvisele graafikule üleminekut lisanud esmaspäeva hommikutesse, mil kaubavedu on aktiivsem, reise juurde,” ütles TS Laevade juht Jaak Kaabel.

Rohuküla-Heltermaa liinil teenindati kuue kuu jooksul kokku 28 436 veokit ja haagist. “Vaatamata sellele, et kevadel oli liinil tõrkeid, on kaubavedu poolaasta kokkuvõttes kasvanud 17 protsenti võrreldes mullusega.”

Suursaartelt mandrile ja tagasi liikus poolaastaga kokku 112 687 veokit ja haagist, neist 8272 sõidusoodustust kasutanud ehk kohalikku veokit. “Kaubaveokite teenindamise kasv näitab ilmselt, et saarte majandustel läheb hästi ja saarte ettevõtjad on aktiivsed,” ütles Kaabel, lisades, et kaubaveod moodustavad 27 protsenti kogu parvlaevaliiklusest.

Kokku teenindas TS Laevad kuue kuuga 942 900 reisijat ja 419 700 sõidukit. Võrreldes eelmise aastaga on kasv vastavalt 0,3 ja 1,8 protsenti.