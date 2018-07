Lühidalt KULTUURIST

Muhu kunstitallis “Muhu kunstis”



Pühapäevast on Koguvas Muhu muuseumi kunstitallis avatud näitus “Muhu kunstis”. Üpris vähe on neid kunstiinimesi, kelle loomingu hulgast me Muhu kujutamist ei leia. Näitusel on esindatud Saaremaa muuseumis, Muhu muuseumis ja erakogudes leiduvad tööd.

Läänesaarte kammerorkestri suvekontserdid



Läänesaarte kammerorkester annab tuleval nädalal kaks kontserti Saaremaal ja ühe Hiiumaal pealkirja all “Orkester maailma äärel”.

Esmaspäeval, 23. juulil kell 19 astub kollektiiv üles Triigi filharmoonias ja 24. juulil kell 19 Sõrve külastuskeskuses. Solistidena esinevad Peeter Margus viiulil, Arvo Haasma vioolal ja Marten Altrov klarnetil. Kavas T. Kõrvits, G. Finzi, E. Elgar ja K. Atterberg.