Motoparaadile oodatakse üle 500 tsikli

Nädalavahetusel Karujärvel toimuva traditsioonilise tsiklisõitjate kokkutuleku Mototoober reedesel avaparaadil osalejaid võib korraldaja Erki Evestuse sõnul lugeda alates poolest tuhandest. “Viissada pluss kindlasti,” on Ösel MC klubisse kuuluv mees kindel. Sel aastal remondi tõttu kesklinnast läbi põigata ei saa, seetõttu võetakse suund Karujärvele mööda Tallinna ja Smuuli tänavat.



Traditsiooniliselt veedetakse Karujärvel terve nädalavahetus. Evestuse sõnul on oodata osalejaid nii kodust kui võõrsilt. “Venelased on tulemas, sakslased ka. Soomlased käivad niikuinii,” kinnitas ta. Sel aastal on kokkutuleku üks bändidest Venemaalt, Moskvast tuleb kontserti andma Dark Secret Band.