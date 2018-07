Ooperipäevad pakuvad saarlastele soodsaid pileteid

Saarlastel on võimalik ooperipäevade eripakkumisena soetada tuleval kolmapäeval toimuvale Mozarti “Figaro pulma” etendusele pileteid poole hinnaga.



Saaremaa ooperipäevade meediajuht Lauri Aav ütles, et ooperigala, “Mustlasparun” ja “Traviata” on praktiliselt välja müüdud, “Carmen” samuti.

Rohkem vabu kohti on laupäevasele “Riskantse mängu” etendusele ja tuleva nädala kolmapäeval etenduvale “Figaro pulmale”. Viimatinimetatule saab piletimüügikeskkonnas, kui sisestada parooliks “saarlane”, pääsme soetada tavahinnast 50% soodsamalt.

Ooperipäevade viimastest ettevalmistustest rääkides märkis Aav, et esimene seltskond hiinlasi Shanghai ooperiteatrist jõudis Saaremaale ööl vastu teisipäeva ja teine grupp läinud öösel. Eile alustas hiina dirigent ka proove Saaremaa poistekooriga, mis lööb kaasa “Carmeni” etenduses.

Eilsest lehvivad Kuressaares ka Hiina rahvavabariigi lipud. Aav märkis, et lippude traditsioonile pandi alus 2011. aastal Gruusiaga. “Lippude heiskamine on omamoodi toetusavaldus nende riikide teatritele, kes meil esinemas käivad,” selgitas ta.

Ooperipäevade aegu kohtuvad Saaremaal ka Eesti endised kultuuriministrid. Tegu on juba pisikese traditsiooniga, sest üle aasta peetav kokkusaamine toimub kolmandat korda. Minister Indrek Saare kutsel on lubanud kohale tulla Urve Tiidus, Laine Randjärv, Signe Kivi, Raivo Palmaru, Jaak Aaviksoo, Jaak Allik, Margus Allikmaa, Rein Lang, Paul-Eerik Rummo ja Märt Kubo.

Lisaks ooperietenduste külastamisele on laupäeval plaanis väljasõit Sõrve, kus Indrek Saare eestvedamisel toimub arutelu kultuuripoliitika tuleviku teemadel.

Endine kultuuriminister, praegune riigikogu liige Urve Tiidus ütles, et selline ühe valdkonna inimeste kokkusaamine tekitab alati mingeid mõtteid. “Ministrid võiksid kokku saada mistahes Eestimaa kandis, aga kuna kultuuriministrid nii ehk naa ooperipäevadele kokku tulevad, siis on hea kaks või ka rohkem asja ühendada.”

Erinevates ametites ja rollides on Tiidus ära näinud nii ooperipäevade hiilguse, viletsuse kui uue tõusu. Ning on alati uskunud, et Saaremaal saab teha ooperipäevi, mis on võrreldavad Soome Savonlinna ooperifestivaliga. “Neid inimesi, kes sellesse ideesse on uskunud, on olnud rohkem kui üks, viis või kümme,” lausus ta.

Saaremaa ooperipäevad 2018

Neljapäev, 19.07 – G. Bizet “Carmen” (Shanghai ooperiteater)

Reede, 20.07 – Tantsugala (Shanghai ooperiteater)

Laupäev, 21.07 – Wen Deqing “Riskantne mäng” (“The Wager”) (Shanghai ooperiteater)

Pühapäev, 22.07 – “Guugelmuugelpunktkomm” (Vanemuise teatri ooperikoor ja sümfooniaorkester, dirigent Taavi Kull)

Kolmapäev, 25.07 – W. A. Mozart “Figaro pulm” (Ungari riigiooper)

Neljapäev, 26.07 – G. Verdi “Traviata” (Ungari riigiooper)

Neljapäev, 26.07 – Opera Royale

Reede, 27.07 – J. Strauss jun. “Mustlasparun” (Ungari riigiooper)

Reede, 27.07 – Opera Royale

Laupäev, 28.07 – Alexela ooperigala (Ungari riigiooperi solistid, koor ja sümfooniaorkester)