Osa Sigrid Osa elust kaante vahel

Vastselt kirjastuse Paljasjalg poolt välja antud luuleraamatu “93 päikesetõusu” autori Sigrid Osa jaoks on tegu väga isikliku teosega.



“Paari aasta eest multimeedia eriala õppides kujundas kolleeg Ene Kallas praktika käigus meile kahepoolse ühise luuleraamatu, mis trükki ei jõudnud. Siis hakati mult väga tihti küsima, et millal seda raamatut osta saab, aga selleni me ei jõudnud,” rääkis Osa luulekogu taustalugu.

Aga kuna mõte oli juba omaks võetud, jäi see hingele kripeldama. “Kui kuulsin kirjastuse Paljasjalg projektist “EV 100 luuleraamatut” siis panin põhjalikuma käsikirja kokku ja saatsin neile vaatamiseks. Neile sobis ja võtsid trükki,” selgitas Osa.

Raamatusse on kokku pandud umbes kaheksa aasta tekstid. “Mulle endale tundub, et nüüd on teatud etapp elust kaante vahele saanud. Raamat on väga isiklik ja olen sinna kogunud ka mulle endale väga tähenduslikud fotod. Raamatus on peamiselt romantiline vabavärss, aga pisut ka muud,” rääkis autor.

Osa sõnul oli üks julgustajaid raamatu väljaandmisel Merily Porovart, kelle luulekogu “Las lendan ma” on sama projekti raames juba ilmunud. Projekti käigus ilmus kevadel ka muhulase Leili Valdmetsa kogumik “Eluring”.

Sigrid Osa luuleraamatut saab soetada kirjastuse kodulehelt või autori enda käest.