Ruhnu vallavanem lahkub ametist

Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk lükkas ümber väite, et vallavanem Jaan Urvet lasti lahti.



“Alusetu jutt, mees on päris hästi hakkama saanud võrreldes sellega mis varem oli,” ütles Kukk eile Saarte Häälele. Kuke sõnul ei ole seega tõene eile Delfi portaalist läbi käinud spekulatsioon, et volikogu lasi vallavanema ametist lahti. Täpsemalt – “sai sule sappa?” küsis Delfi pealkirjas.

Kuke sõnul on ta Urveti lahkumisplaanidega kursis (“Võib juhtuda, et ta tahab ära minna”), kuid seni pole Urvet esitanud selleks ühtegi dokumenti. “Seni on tema lahkumine külajutt, kui avaldust ei ole,” selgitas Kukk.

Jaan Urvet ise kinnitas eile Delfile, et lahkub töölt 21. augustist.

Urveti sõnul tuli otsus ametist lahkuda mitmete asjaolude ja tõekspidamiste tõttu: “Minu vanusel inimesel on välja kujunenud piisavalt kindlad väärtushinnangud ja ilmselt ei klapi need siinse mentaliteediga.”

Ta lisas, et keskkonda üksi arendades peaks tekkima koosmõju kohalike elanike arendussoovidega. “Ma kohati tunnen, et nõudmised esitatakse vallavalitsusele ja eelkõige vallavanemale, sest ei julgeta võtta vastutust. Arvan, et peaks vaatama enda sisse ka, et kuidas peaks ja saaks muutuda kogukond, sest üksinda on seda väga raske teha,” rääkis Urvet.

Urvet sai Ruhnu vallavanemaks augustis 2014. Varem ligi üheksa aastat Ruhnu valda juhtinud Aare Sünter lahkus vallavanema ametist perekondlikel põhjustel. Urvet viis oma ametis oldud aja jooksul edukalt lõpule pastoraadihoones asuva kooli remondi, millest enne seda oli kümmekond aastat ainult räägitud ja erinevaid projekte koostatud.