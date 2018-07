Suplejad pelgavad sinivetikat

Saaremaa randu külastanud inimesed on toimetusele teada andnud kahtlusest, et on mõneski rannas vees näinud sinivetikat.

Sinivetikat arvatakse olevat nähtud Kuressaare supelrannas ning Triigis.

“Sinivetika olemasolu osas on hetkel kõik võimalik – on juulikuu teine pool, on kuumad ilmad, edasine sõltub tuule suunast, mis sinivetikat lahe ühest osast teise loksutab,” ütles terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. “Keskkonnaametilt sain teada, et Muhus on sinivetikas kindlasti olemas, üks tähelepanelik supleja märkas sinivetikat ka Mändjalas. Proove pole võtnud, aga kahtlus on seega olemas.”

Saluri soovitas suplejatel olla enne vetteminekut tähelepanelik ja hinnata olukorda.

“Kui tundub, et vee värvus on vees oleva olluse – peente helveste – tõttu muutunud ja vesi lõhnab kopituse järele, siis tuleb hoida väiksed lapsed, allergilised inimesed ja loomad veepiirist eemal,” rääkis Saluri. Tema sõnul ujumine sinivetikaid sisaldavas vees otseselt ohtlik ei ole, küll aga tuleks pärast ujumist leida kiire võimalus enese puhta veega üle loputamiseks.

Sinivetikakahtluse ja selle kohta, kuidas sinivetikate avastamise korral käituda, leiab lisainfot terviseameti koduleheküljelt.