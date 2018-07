Heina hind tõuseb taevasse

Tänavune põud kujuneb Saaremaa karjakasvatajatele söödavarumises tõsiseks väljakutseks ning toob tõenäoliselt kaasa osa väikeste karjade vähenemise.

“Viimati oli ligilähedaselt sama põuane 2006. aasta, aga vist mitte nii hull kui selle aasta oma,” ütles Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post. Käimasolev teine niide on kõigi maakonna suuremate tootjate jaoks kujunenud väga lahjaks ning paljud loomakasvatajad peavad talvel sööta päris palju juurde ostma. Veel ei ole põud piimatoodangule märkimisväärset tagasilööki andnud, kuid peagi saab karjamaadel rohi otsa ning siis jääb piima kindlasti vähemaks.

Posti sõnul leidub põllumajandusettevõtteid, kes teevadki heina müügiks ja müüvad neile, kes paremini maksavad. Kui paaril varasemal aastal on Eestis suurel hulgal heina ostnud poolakad, siis nüüd on oma huvist põllumajandus-kaubanduskojale teada andnud rootslased. Nii Rootsis kui Taanis on tänavu väga põuane.

Rootslased tõsised konkurendid



Hinnast rootslased oma kirjas veel ei räägi, kuid arvestades, et Rootsis on põllumajandustoetused suuremad ja sealne põllumees elab üldse pisut paremini, tuleb rootslasi pidada tõsisteks konkurentideks. Ka 90ndate aastate keskpaigas ostsid rootslased Eestist heina. Väga vabalt võib Rootsi minna ka Saaremaa heina. “Poola põllumehed on ostnud mitmel talvel massiliselt Eestist heina. Pole suurt vahet, kas auto tuleb Poolast või Rootsist,” rääkis Tõnu Post.

Läänemaal asuva Hiie-Tõnise talu peremees Kuuno Anijärv, kes on mitmel viimasel aastal Saaremaa loomakasvatajatele müünud tuhandeid rulle Matsalu luhaheina, sel aastal saarlastele väga suurt tuge ei luba. Kui möödunud aastal sai Anijärv oma maadelt ligemale 4000 rulli heina, siis nüüd hindab ta saagiks maksimaalselt 2800 rulli. Kui eelmisel aastal maksis rull heina 5 eurot, siis nüüd küsib Anijärv luhaheina eest 15 eurot ja põlluheina eest 20 eurot.

“Saaremaalt helistatakse päris palju, aga hind paneb inimesed mõtlema,” sõnas Anijärv, kelle sõnul ükski luhamees enam alla 10 euro rulli ära ei anna.

Müüb Saaremaale 1000 rulli



Sel aastal müüb ta Saaremaa tootjatele varasema 2500 rulli asemel ainult umbes 1000 rulli. Ülejäänud toodangu müüb läänlane mandri tootjatele, kel samuti valitseb suur heinakriis. “Arvan, et kevadel lõpeb söödapuudus krahhiga, suurem osa viib oma loomad kombinaati,” lausus Läänemaa heinamüüja.

Laidevahe looduskaitsealal lihaveiseid pidav Kalev Au rääkis, et sel aastal on Siiksaares oluliselt kuivem. Siiski on pool suve veel ees ning seni kuni vegetatsiooniperiood kestab, pole põhjust ilmtingimata paanikasse minna. Kui aga tõesti vihma rohkem ei tule ning kuivana püsinud seitsmevennapäev sellele justkui viitaks, siis praeguse seisuga jääb Aul pool 80pealise veisekarja söödavarust puudu.

Halvimast võivad päästa naabertootjad, kellega ühiselt sööta varutakse ja kellele vastastikku abiks ollakse. Raha, et osta sööta mitu korda kallima hinna eest, Kalevil pole. Söödapuudusel ta loomi tapale viia aga ei kavatse.

Muhumaal pärandkooslusi hooldava MTÜ Muhumaalammas esindaja Katrin Põld ütles, et kuivõrd nemad ise heina ei varu ning ostavad sööda sisse, siis pole välistatud, et söödapuudusel ollakse sunnitud karja vähendama.