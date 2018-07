Kaunispe külas asuv bussipeatus kannab laulujumala nime

Eestlaste laulujumala ja Tartus asuva teatri järgi tuntud Vanemuise nime kannab täiesti oota­matult ka Sõrves asuv bussi­peatus.



Kaunispe külas asuv Vanemuise bussipeatus on sedasorti üllatus, mis ilmselt mõnegi möödasõitja oma lugemisoskuses või silmanägemises kahtlema paneb. Taasiseseisvumise järel loodud bussipeatus sai aga nime vahetult tee ääres asuva talu järgi, mis omakorda kannab rahvusromantilise laulujumala nime juba 1928. aastast.

Vanemuise talu peremees Sulev Ley ütles, et tema isa Johan pani talule selle praeguse nime mõisamaade jagamise järel. Legend räägib, et naabrimees Ado Ley pani oma talu nimeks Kungla, mispeale Johan ei jäänud võlgu ja teatas, et tema talu nimeks saab Vanemuine. Hiljem, kui majad valmis said ja kohad sisse õnnistati, peeti koos pidu ja mõistagi kõlas piduliste huulil “Kui Kungla rahvas kuldsel a’al kord istus maha sööma, siis Vanemuine murumaal läks kandlelugu lööma.”

Isatallu tagasi kolinud Sulev Ley tütar Kaire Ley rääkis, et eelmisel suvel sõitis bussipeatusest mööda Vanemuise teatri logoga buss. Buss pidas kinni, osa rahvast tuli välja uudistama ja tegi vist ka pilti. Seevastu osale inimestest ei oma Vanemuise nimi vist mingit tähendust. “Ma siin kemplesin eelmisel aastal ametnikega, sest bussipileti infosüsteemis oli bussipeatus liinigraafikus muudetud Vanamuiseks,” rääkis Kaire Ley. Maanteeameti kaardirakenduses kandis bussipeatus ühel pool teed Vanemuise ja teisel pool teed Vanamuise nime. Ei saanudki Kaire jälile, miks võis Vanamuine kellelegi õige nimena paista ja mida see õige nimi siis asjaomase meelest õigupoolest tähendas. Maavalitsusega suheldes saadi peatuse nimi mõlemal pool teed lõpuks õigeks sätitud.

Kaire Ley sõnul sai Kaunispe küla Vanemuise bussipeatuse Eesti riigi ajal. Aastatel, kui Kaire koolis käis, tuli tal suure teeni ja bussipeatuseni jõudmiseks maha käia kilomeeter maad. “Siis kui auto ostsin ja sellega sõitma hakkasin, alles siis toodi väravasse see bussipeatus,” lausus ta. Bussipeatusele nime panekul küsiti arvamust ka külarahvalt ja üksmeelselt leiti, et peatuse nimi tuleb panna naabruses asuva talu järgi.

Kaunispe elanik Priidi Saar ütles, et 90 aastat tagasi Koolielu koha Vanemuiseks ümber nimetanud Johan Ley oli üks moekas eesti mees, kelle lapsed kandsid nime Kalev, Sulev, Olev ja Linda. Kalevil omakorda oli neli poega, keda naljaga pooleks võis Kalevipoegadeks kutsuda. Vend Sulevil aga poegi ei olnud. “Tema Sulevipoeg olen mina,” muigas Kaire Ley.