Kuressaare absoluutne soojarekord jäi püsima 0,7 kraadiga

Üleeile tõusis Kuressaare ilmajaamas õhutemperatuur 31,3 kraadini.

Ilmateenistusest teatati, et kui arvesse võtta kõik Kuressaares asuvad ja asunud ilmajaamad, siis on tegemist Kuressaare jaoks juuli soojarekordiga. Augustikuu soojarekord ja ühtlasi Kuressaare absoluutne maksimum on 32 kraadi, mis on mõõdetud Kuressaare lennujaamas 8. augustil 1975.

Sel nädalal pole kuumusele lõppu veel näha. Reedest alates aga sajab laialdasemalt hoovihma ja on äikest, võib tulla rahet ja äikesepilve all olla tugevaid tuuleiile.