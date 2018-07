Kuumalaine teeb rekordkäiku ka kaubanduses

Coopi poodides kasvas karastusjookide müük nädalaga 54% võrra.

Saaremaal suurimat kauplustevõrku omava Coopi kaubandusjuht Marika Mägi tõdes, et kuumaga tarbitavate toodete müügimahud on kasvanud hüppeliselt. Oma roll on selles kindlasti ka massilisel puhkuste algusel.

“Ilmade kuumenedes oli vee, karastusjookide ja mahlade juuli teise nädala müük esimesest suurem lausa 54%,” märkis Mägi. Jäätised teinud 15% müügikasvu.

Arbuusi on Coopi kauplustes 15 päevaga müüdud pea 22 tonni, müügikasvu koguseliselt 22%. Mägi sõnul toetab seda ka arbuusi väga hea kampaaniahind.

Mägi tõdes, et kuna mahud kasvasid väga oluliselt ja ettearvamatult, siis tekkis ka meie kauplustes teatud kaupade osas varude vähesuse tõttu müügitõrkeid. “Eelkõige oli puudus just vee ja karastusjookide osas,” märkis Mägi. Tema sõnul on nüüdseks varusid täiendatud ning jätkuva kuumuse tarvis ollakse igati hästi varustatud.

Mägi tõi välja ka huvitava võrdluse eelmise aasta sama perioodiga. Siia tasub lisada, et möödunud aastal oli ilm samal ajal keskmiselt 12 kraadi jahedam. Võrreldes kuumalaine alguseks olnud juuli teist nädalat eelmise aasta sama ajaga, tegi suurima kasvu õllemüük – 47%. Karastus- ja alkoholivabade jookide müük suurenes 46%, jäätist osteti 31% võrra enam.