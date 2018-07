Saaremaa Ökoküla taas oma loomadega kimpus

AS Saaremaa Ökoküla lambad jooksevad mööda Vilsandit vabalt ringi, Lümanda küla karjamaal haisesid mitu päeva lambakorjused ja Loonalaiult leiti veiselaip.

“Kui kellelgi peaks puudu olema mõnisada lammast, siis siit saab. Täitsa vabalt võtta,” postitati 4. juulil Facebooki Vilsandi grupis.

“Üldiselt peaks omanik vastutama oma pudulojuste eest ning kui ei vastuta, siis on kusagil midagi mäda,” leidis üks vilsandlane.

“Kas PRIA või keegi neid päriselt ka kontrollimas käib?” küsis teine.

Ühes postituses viidati, et karjak peaks ikka loomadel silma peal hoidma. “Sedasi pole päris loogiline, et kevadel toome, sügisel viime ja siis kisada, et saarerahvas 100 tk toiduks omale ka veel võtnud,” viidati öko­küla aastaid tagasi õhku visatud kahtlusele, et Vilsandilt varastati sadu lambaid.

Leiti teisel katsel

Ökoküla tegevjuht Andreas Väli ütles Saarte Häälele, et tõesti olid Vilsandil lambad mõned päevad vabalt liikumas. Kui töötajad neid otsima läksid, loomi kohe ei leitudki. Alles teisel katsel õnnestus lambad aedadesse ajada. Siiski võis Väli arvates tollest korrast veel osa neist vabadusse jääda.

“Kahtsada lammast näpuga järge pidades kohe üle pole võimalik lugeda,” rääkis Väli, kes oli eile õhtupoolikul just teel Vilsandile kadunud voonakesi otsima.

Lammastega on Ökokülal muresid ka Saaremaal. Lümanda külas vedelesid veel nädala alguses karjamaal mitmendat päeva lambalaibad, mille kohta möödasõitja pakkus välja, et need on nälga surnud, kuna karjamaa on rohust lagedaks söödud.

Andreas Väli ütles, et nägi laipu esmaspäeval ja tema versiooni järgi võib nelja looma hukus kahtlustada šaakalit. “Keskkonnaametit me pole küll kutsunud hindama,” tõdes Väli, et räägib ainult kahtlusest, mitte faktist.

Vilsandi saarevaht Avo Piisk ütles, et jooksus lambad on iseasi, kuid veider on see, et Loonalaiul (asub Vilsandi saarest ja Saaremaast mõne kilomeetri kaugusel – toim) on juba mitu aastat Ökoküla veised, keda talveks ära pole toodud. Üks neist hiljuti suri ja Piisk andis sellest ka Ökokülale teada.

Andreas Väli andmetel olla veised sealt Ökoküla varasema tegevjuhi Meelis Kuivjõgi kinnitusel ära toodud, sestap tuli korjuse leidmise info Välile üllatusena. Seni pole ta veel Loonalaiule jõudnud karja vaatama minna.

Süüdistas töötajaid

AS-i Eesti Energia juhile Hando Sutterile kuuluv Saaremaa Ökoküla sai laiemalt tuntuks 2015. aasta detsembrikuus, kui ilmnes, et firma on teinud politseisse avalduse sadade lammaste saladusliku kadumise kohta.

“Jah, probleeme on olnud. Millegipärast jäi meie firma kõigile hambusse, kuigi lammaste suremust on kõigil loomapidajatel. Loomade pidamine ongi ka riskidega seotud, loomad ikka surevad,” ütles probleemide kohta Andreas Väli.

Kuid 2015. aastal alustatud kriminaalmenetluse sisu ei olnud pelgalt loomade kadumise uurimine, vaid ettevõte süüdistas otsesõnu oma endisi töötajaid mastaapses loomade varguses. Seni kedagi kuriteos süüdistatuna kohtu alla antud ei ole. “Ökoküla kriminaalasja toimik asub endiselt prokuratuuris,” ütles prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova.