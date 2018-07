Statistika: Saarlaste spordihuvi on kasinavõitu

Statistikaameti andmeil ei köida sport Saare maakonna elanikke hoopiski nii palju kui näiteks tallinlasi ja tartlasi.

Statistikaameti uuring näitab, et spordivõistlusi käib vaatamas iga kolmas Eesti elanik, millest järeldub, et Saare maakonna asukate huvi spordi vastu on keskmisest tublisti kasinam.

Möödunud aasta kohta tehtud kokkuvõte näitab, et maakonna 27 000 vähemalt 15-aastasest elanikust oli 12 kuu jooksul spordivõistlust külastanud vaid 26,4%. Kõige suuremad spordihuvilised elavad Tartumaal: sealsest 15+ vanuses rahvastikust 34% on viimase 12 kuu jooksul pealtvaatajana külastanud vähemalt ühte spordisündmust.

Ligi 590 000 elanikuga Harjumaal, kus asub ka Eesti pealinn Tallinn, oli selliste inimeste osakaal väiksem, 30%. Kõige vähem aga köidavad spordisündmused Võrumaa elanikke – üksnes 22% neist kuulus mõne ürituse publiku sekka.