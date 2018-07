“Ameeriklane ajab legendaarse Orissaare peenleiva retsepti “jälgi”” (SH 18.07)



Minu isa Roman Jürisson oli Orissaare leivatööstuse juhataja. Leidsin üles tema poolt välja töötatud “Magushapu Orissaare leiva” retsepti (mõnes dokumendis “Saare leib”) aastast 1971. See on köömnetega vormileib. Tööstuskombinaadile Varma on isa teinud ettepaneku premeerida “Magushapu leiva” juurutamisele kaasaaitamise eest töötajaid: Eevi Kurg, Meida Rumm, Virve Kuusk, Naima Kannik, Silvi Kippak.

Aga ma ei usu, et seda leiba mr Johnson otsib, kui ta sai seda nõukogude aja lõpus. Orissaare leivatööstus suleti 1974, sest usuti, et Kingissepas asuvast tööstusest on küll. Vene aja lõpus võis Orissaare poest saada Riia peenleiba, aga loomulikult ka kultuslikku Borodino leiba, mida mandril Saaremaa leivaks nimetati.

1967 juurutati Orissaare leib, aga minu mäletamist mööda ei olnud see peenleib. Siiski toodeti seda tööstuse lõpuni, aga võib-olla ka hiljem Kingissepas.

Aivo Jürisson