Aarne Lember 70: Lauri talu peremees Viikingite külast

Asva külas Lauri talu kambris 70 aastat tagasi 19. juulil ilmale tulnud Aarne Lember võib ennast tänavusest aastast pooleldi Viikingite küla meheks pidada. Just selles atraktiivses perepuhkuseks mõeldud paigas, mis 16. juunil ametlikult avati, saavad külalised näha Aarne laudast sinna toodud küülikuid, lambaid, faasaneid, vutte, tuvisid ja eriskummalisi kanu. Peremees neid söödab ja joodab ning tutvustab huvilistele.

Ennekõike tuntakse juubilari kui omavalitsustegelast, kes mitu koosseisu juhtinud Laimjala valla volikogu.

Mehel on ka aastakümnete tagune külanõukogu esimehe töökogemus. Salmel oli ta selles ametis eelmise sajandi seitsmekümnendate aastate lõpus ja kaheksakümnendate alguses. Omaaegse rajooni tarbijate ühistu varumiskontori direktor on ta ka olnud ja jõudnud juhtida nii Laimjala ühismajandit kui ka Audla osaühingut. Kutselise autojuhinagi on ta rooli keeranud ja kolhoosis zootehnikuna loomakasvatust edendanud ning Kihelkonna mail ohutustehnika insenerina leiba teeninud.

Nüüd rassib Eesti põllumajanduse akadeemia lõpetanud mees kodutalus hobustega ning Viikingite külas pisiloomade ja lindudega.

Iidse Asva linnuse külje all astub nüüdisaja viiking, kellest puu­skulptuurgi loodud, esiisade jälgedes, pidades kinni talupoeglikest tõekspidamistest.

Aarne on abielus. Tal on poeg ja tütar ning viis lapselast.

Täna õhtul võõrustab juubilar lähedasi Viikingite külas. Õnnesoovidega ühinevad Saarte Hääl, Kadi raadio ja juubilari kunagised kolleegid Audla osaühingust.