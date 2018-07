Abruka sadama teele mustkate

Saaremaa vallavalitsus korraldab riigihanke Abruka sadama teele mustkatte rajamiseks, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 34 000 eurot.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk selgitas, et sadama teele mustkatte rajamise hange on seotud teise hankega, milleks on Abrukale tankla paigaldamine ja selle opereerimine. “Mustkatte rajamise eelduseks on tankla, kuid tankla tulek peab selguma varasema hanke käigus. Tankla rajamiseks saab taotleda EAS-ilt toetust ja tanklaga koos rajada ka sadama tee mustkatte. Kruusatee äärde tanklat rajada ei saa – põhjuseks tolm, mis näiteks küttepaaki satub. Hetkel käib veel arutelu, mis kujul täpselt see tankla tulema peaks,” sõnas Tuisk.