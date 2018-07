Antti Kopliste on pilvepiirilt alla hüpanud 1000 korda

Loetud päevad tagasi sooritas langevarjur Antti Kopliste Kuressaare kohal oma 1000. hüppe. Praeguseks on hüppeid kogunenud aga veelgi rohkem.

Oma elu esimese langevarjuhüppe sooritas Antti 16 aastat tagasi ehk 2. juunil aastal 2002. Järjekorras 1000. hüpe kukkus täis aga sel teisipäeval. Hüppeid on tal praeguseks koos juba omajagu enam, sest nt kolmapäeval tegi ta veel viis hüpet, eile hommikupoolikul aga kaks ning punkti ta hüppamisele veel panna ei kavatse.

Seda enam, et langevarjurite suurüritus Parasummer kestab Kuressaare lennuväljal veel mitu head päeva. “Iga päev hüppan,” kinnitas ta. Tervisele taevast alla langemine kuidagi kehvasti ei mõju, kaasnevad vaid positiivsed mõjud, ütles Kopliste.

Tema arvates on tore, et nii esimene kui ka tuhandes hüpe said sooritatud ühes kohas – Kuressaare lennuväljal. “Ses mõttes oli väga äge kokkusattumus. Siin ju tavapäraselt ei hüpata, aga aeg-ajalt juhtub, et sulle tuuakse võimalus koduõuele kätte,” kõneles ta.

Iseenesest on Kopliste oma langevarjuristaaži jooksul jõudnud hüpata päris paljudes Euroopa riikides. Kõige eksootilisemaks paigaks, kus tal on õnnestunud lennukist alla lennelda, peab ta küll Marokot. “Tegu on esiteks kauge araabiamaaga ja üldse – seal oli kõik sootuks teistmoodi, täiesti ilma tuuleta olukord,” kirjeldas ta.

Mingit arvulist sihti Antti Koplistel enda sõnul pole, mida ta elu jooksul täis tahaks hüpata.

“Võimalikult palju tahad hüpata siis, kui sul on 200–300 hüpet ehk tehtud, pärast seda hakkab asi minema samm sammu järel. Keskendud nt mingile kindlale hüppestiilile ja üritad kvaliteeti taga ajada,” kõneles langevarjur. “Ei hüppa ega loobi piltlikult öeldes niisama lennuki uksest raha tuulde, vaid ajad asja sihipäraselt.”

Eileõhtune viimane hüpe oli kavas teha Abrukale. “Teeme sõpruskonnaga väikse hüppe ja õhtusöögi Abrukal,” nentis Antti Kopliste.