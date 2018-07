Ettevõtluskonto aitaks riigi heaks panustada

“Ettevõtluskontol on pikas perspektiivis palju laiem tähendus kui lihtsalt väikeste tegijate aitamine – kui maksud sul enam kõri ei pigista, siis saab aus maksumaksmine tavalisemaks,” kirjutab Leisi Lapikoja perenaine Maire Forsel.

“Rääkides ja suheldes klientidega, oleme saanud aru, et tungi sellele tootele pole,” ütles SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht Edward Rebane kolmapäevase Äripäeva uudises “Ettevõtluskontot ei tule veel niipea”.

Iga kord, kui keegi nii väidab, ma tahaksin küsida, kes need kliendid on, kellega pank on suhelnud? Need inimesed, kes ettevõtluskontot ootavad, ei paista ju kusagil avalikkusele välja.

Pangaonud maale ei jõua

Nad nikerdavad üksi oma väikeses mikroettevõttes tööd teha, omamata palgalisi ja olles kas FIE või omades osaühingut. Enamasti ollakse FIE, mis teatavasti tähendab, et kui ei taha end tööjõumaksudest segaseks maksta, tuleb osa käibest kajastamata jätta.

Ma näen selliseid inimesi oma esinemistel iga kord. Maal elab neid massiliselt. Aga pangaonud nendeni ei jõua ja paljud neist kuulevad minu ettekande ajal üldse esimest korda, kuidas see ettevõtluskonto praktikas toimiks. Ja nad on vägagi huvitatud, sest kui su kuukäive on 2000 eurot, siis täna maksad sellest peaaegu poole maksudeks, ettevõtluskonto puhul maksaksid vaid 400 eurot. Miks ei peaks üks mikroettevõtja, kellel on töömahukas, aga mitte materjalimahukas ettevõtmine, seda tahtma? Kui mina teeksin oma patju ettevõtluskonto alt, siis teeniksin igas kuus ca 400–500 eurot rohkem. Peaksin peast nikastanud olema, kui tahaksin selle asemel FIE olla.

Väikesi tegijaid on massiliselt

Kui palju te tunnete käsitöölisi, kes laadalt koju minnes panevad raamatupidamisse kirja iga teenitud euro? Või vaid sularahaga arveldavaid juuksureid, kes päeva lõpus sedasama teevad? Kui palju on meil Eestis selliseid väikesi tegijaid? Just, neid on massiliselt ja jääbki olema. Ettevõtluskontol on pikas perspektiivis palju laiem tähendus kui lihtsalt väikeste tegijate aitamine – kui maksud sul enam kõri ei pigista, siis saab aus maksumaksmine tavalisemaks. Nii saab ettevõtluskonto kasutamine muutma üldist maksumoraali ehk teisisõnu – need, kes siiani on ellujäämiseks pidanud käivet varjama, ei pea seda enam tegema. Ja mida rohkem on ausaid mikroettevõtjaid, seda suurem on riigi maksutulu.

Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, kas igaüks meist, kes me siin riigis elame, saame aru, et me peame kõik selle riigi ülalpidamiseks oma panuse andma. Kasvõi väikese panuse, aga see panus on oluline. Sest kui meie seda riiki ülal ei pea, siis tuleb keegi teine, kes seda teeb.

Oma riigist hoolimine ei tähenda vaid sini-must-valge lipuga lehvitamist, see tähendab ka seda, et ollakse nõus selle riigi heaks oma rahakotist kasvõi pisku andma ja tundma selle üle uhkust. Ettevõtluskonto aitaks seda piskut panustada.

