Kärla kooli direktoriks saab Sirje Ellermaa

Kärla põhikooli direktoriks valiti kuue kandidaadi hulgast Sirje Ellermaa, kes on 1996. aastast töötanud Kuressaare ametikoolis.

Aastani 2002 töötas ta täiskasvanute koolituse osakonna juhatajana ja viimased 16 aastat kooli arendusjuhina. 2009. aastal lõpetas Ellermaa Tartu ülikooli, omandades magistrikraadi koolikorralduse erialal.

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul paistis Sirje Ellermaa silma sellega, et oli väga põhjalikult ette valmistunud ja Kärla põhikooli temaatikaga hästi kursis.

“Otsustavaks sai tema pikaajaline kogemus erinevate projektide koostamisel ja juhtimisel – neid teadmisi ja kogemusi saab edukalt kasutada ka üldhariduskoolis,” kinnitas Peeters.

Mõte kusagile edasi liikuda mõlkus juba mõnda aega, ütles 22 aastat Kuressaare ametikoolis töötanud Ellermaa Saarte Häälele.

“Ega Saaremaal valikuvõimalusi väga palju ei ole, aga kusagile kaugemale minna kah tahtmist ei olnud. Ja ega ei olnud ka väga suurt ambitsiooni saada direktoriks,” lisas ta.

Aga kui talle jäi silma Kärla koolidirektori esimese konkursi nurjumine ja kuulutati välja uus, siis võttis ta dokumendid ette ja avastas, et põhikooli direktori töös on päris palju tegevusi, millega ta ka ametikoolis on kokku puutunud. “Leidsin, et see töö võiks päris sobida. Tutvusin kooli õppekavade, arengukavaga ja sain aru, et see kool on üks armas koht. Seni väga hästi juhitud ja ilmselt toredate inimestega ka,” rääkis Ellermaa.

Kärla kooli edendamisse tahab Ellermaa oma teadmistepagasist tuua rahvusvahelistes projektides osalemise kogemuse. “Kindlasti ka muutunud õpikäsitluse aspekte, ettevõtlus­õpet, karjääriõpet. Digivaldkond on koolis tänu tublile haridustehnoloogile juba heal järjel. Tahaks ühes tubli personaliga selle päikeselise kooli asja edasi ajada,” rääkis ta.