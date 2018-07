Kultuuriminister arutab eelkäijatega suuri väljakutseid

Kultuuriminister Indrek Saar ja tema eelkäijad kultuuriministri ametis osalevad Saaremaa ooperipäevadel. Traditsiooniliselt peetakse ka kultuuriministrite arutelu suurte väljakutsete üle Eesti kultuuris.

Kultuuriministeeriumis on tuleval 2019. aastal fookuses kultuuripoliitika uue alusdokumendi “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030” ehk “Kultuur 2030” koostamine. Riigikogu kinnitas 2014. aasta veebruaris kultuuripoliitika põhialuste dokumendi “Kultuur 2020”, mis andis suunad Eesti kultuuri arendamiseks aastatel 2014 kuni 2020.

““Kultuur 2020” eesmärk tagada kultuuritöötajatele väärikas töötasu on olnud oluliseks argumendiks rasketel eelarveläbirääkimistel saavutamaks hüppeline palgatõus. Näiteks sellel aastal tõstsime kultuuritöötajate töötasu alammäära 1150 euroni ehk 22 protsenti. Kolm aastat tagasi oli miinimumpalk 731 eurot, seega on tõus kokku 419 eurot ehk 57 protsenti. See on vaid üks näide, kuidas põhialustes kokku leppimine võimaldab saavutada olulisi eesmärke ning miks juba nüüd alustame arutelusid uute sihtide üle,” ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Saar lisas, et kindlasti soovib ta arutada, kuidas saaks rakendada innovaatilisi lahendusi Eesti kultuuri arenguks ning kuidas leida kultuurile rohkem raha.

“Sel moel tagame, et veelgi rohkem inimesi soovib aastal 2030 ise osaleda kultuuri loomises ning leiab tee ka teatrisse, kinno, muuseumisse või kontserdisaali. Teiste sõnadega on see küsimus meie rahvuskultuuri järjepidevusest ja arengust,” lisas Saar.

Kultuuriminister Saare kutsel saabuvad Saaremaale varasemad kultuuriministrid Signe Kivi, Urve Tiidus, Laine Randjärv, Raivo Palmaru, Jaak Aaviksoo, Jaak Allik, Märt Kubo, Rein Lang, Paul-Eerik Rummo ja Margus Allikmaa. Kultuuriministrite kohtumine on traditsioon ning see toimub Saaremaa ooperipäevade ajal üle aasta. Tänavune kohtumine on ministritele kolmas.