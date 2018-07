Lähipäevadel jätkub väga soe ilm, samas tuleb arvestada ka vihmasaju võimalusega, prognoosib ilmateenistus.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on äikeseoht. Puhub põhjakaare tuul 2–7 m/s. Sooja on 17–21 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 2–7 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 21–27 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võimalik on äike. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–7 m/s. Sooja on 16–20 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võimalik on äike. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–7 m/s. Sooja on 23–29 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 1–7 m/s. Sooja on 16–21 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on võimalik äike. Puhub muutliku suunaga tuul 2–6 m/s. Sooja on 24–29 kraadi.