Moskva Helikon tuleb saarele “Mr Georg Otsa” esmaettekandega (+ GALERII)

Ühes Saaremaa ooperipäevade avamisega kuulutati eile välja ka tuleva aasta peaesineja, Moskva Helikon Opera, mis toob järgmisel suvel Kuressaarde muusikalavastuse “Mister Georg Ots” maailma esmaettekande.

Eile, mõni minut enne kella üht päeval kirjutasid Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten ja 2019. aasta ooperipäevade külalisteatri, Moskva Helikon Opera juht Dmitri Bertman Kuressaare ooperimajas alla ka vastava lepingu, mis avas ühtlasi järgmise aasta etendustele piletimüügi.

Jüri Leiten ütles, et tegu on väga suure Eesti-Vene kultuuriprojektiga, millega tehakse algust Georg Otsa 100. sünniaastapäeva üritustega ja mis tuuakse avalikkuse ette just Saaremaal. Etendust on kavas esitada ka Georg Otsa sünniaastapäeval, 21. märtsil 2020 Nordea kontserdimajas.

Eesti Kontserdil ja Helikoni ooperiteatril on peale selle plaanis kolm suurt ringreisi, mis hõlmaksid Venemaad, Balti riike, Valgevenet, Ukrainat ning Soomet. Ringreisidega soovivad korraldajad tõmmata naabermaade publiku tähelepanu Eesti riigile ja eesti kultuurile laiemalt. Ringreiside ajaks on kavandatud ka rändnäitus Georg Otsa elust ning filmi “Georg” linastused.

Järgmisel aastal tähistatakse ka ooperipäevade suure sõbra maestro Eri Klasi 80. sünniaastapäeva. Temale pühendatakse osa galakontserdist ja avatakse ka maestro elu ja loometööd kajastav näitus.

Dmitri Bertman ütles, et Saaremaa ooperipäevad on tema tutvusringkonnas väga hinnatud ja on neid, kes Verona asemel eelistavad ooperit nautima tulla just Saaremaale. “Turistid käivad vaatamas lagunevat Veronat ja ka sealne ooper on lagunemas. Aga siin on kõik täies elujõus,” kinnitas ta.

Bertman märkis, et kadunud Eri Klas oli ka Helikoni teatri hea sõber ja see, et trupp saab just tema 80. sünniaastapäeva puhul ooperipäevadel üles astuda, on suur au ja suur vastutus. “Ta juhatas meie teatris “Carmenit”, üht oma lemmikooperit ja täna kõlanud “Carmeni” muusika oli minu jaoks nagu maestro tervitus sealt ülaltpoolt,” sõnas ta. Bertman lisas, et Eri Klas jutustas palju ka Georg Otsast ja seda materjali kavatseb teater loodavas etenduses ka kasutada.

Helikoni teater astus Saaremaa ooperipäevadel üles ka kuus aastat tagasi. Siis said ooperisõbrad Kuressaares nautida lavastusi “Boriss Godunov” ja “Rasputin”.

Saaremaa ooperipäevad 2019

Moskva Helikon Opera

23. juuli

• Pjotr Tšaikovski “Padaemand”

24. juuli

• “Mr Georg Ots” (esietendus)

25. juuli

• Ööooper: Kurt Weill “Seitse surmapattu”

• Giuseppe Verdi “Nabucco”

26. juuli

• Francis Poulenc

• “Karmeliitide dialoogid”

27. juuli

• Koguperelavastus “Ooperimuinasjutt”

• Ooperigala