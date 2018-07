ANOMAALNE KUUMUS MAAILMAS: vastu ei pea inimesed, loodus ega rajatised

BBC veebileht kirjutab, et tänavu suve esimesel poolel on kogu maailmas registreeritud rohkesti kuumarekordeid. Eriti palju on sääraseid andmeid pärit USA-st, Kanadast, Lähis-Idast, Suurbritanniast, kuid ka mujalt maailmast. Erakordne palavus põhjustab aga tulekahjusid, kahjustab põllumajandust ja on ärevaks teinud meedikud.

10. juuli seisuga on Kanadas Québeci provintsis registreeritud 1...