JUHTKIRI: Justkui inimene!

Mõni loom on kohe eriti võluv. Mis sellest, et välimuselt võib ta olla üsna harilik – tavaline halli-mustakirju triibik või siis põlvekõrgune nuustikutaoline krants. Võluvaks teeb selle looma aga tema loomus.

“See kass (või koer) on nagu inimene,” jagab oma avastusrõõmu kahejalgne, kes märkab looma käitumas mitte looma, vaid pigem inimese kombel. Üks selline tegelane on Kuressaares Ida-Niidus elav kass, kellest on saanud tänu tema harjumusele kohalik meediastaar. Kelle pilte saadetakse ajalehte ja postitatakse sotsiaalmeediasse.

Kodukaupade poe Jysk “testkliendiks” käiv kass saabub tööle igal hommikul, proovides sinna pikutama heites voodite-tugitoolide mugavust. Kiisu pahandust ei tee, küll aga tekitab rõõmsat elevust poe külastajates. “Näe, kiisu oskab lugeda!” rõõmustab nii laps kui ka täiskasvanu, nähes, kui hästi on hiirekuningas mõistnud poe üleskutset “Heitke pikali ja tundke end mugavalt!”