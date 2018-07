Kõige soojem on merevesi Saaremaal ja Pirital

Rannailma veebilehe andmeil, kus igapäevaselt uuendatakse nii ametlikke õhu- kui ka suplusvee temperatuuride andmeid, on kõige soojema mereveega rannad Saaremaal.

Tabeli andmeil on Kuressaare ja Mändjala rannas vesi 26 kraadi. Sama soe on vesi väidetavalt ka Pirita rannas Tallinnas. Samas näiteks suvepealinnas Pärnus on merevesi vaid 15 kraadi ning põhjarannikule jäävas Võsu rannas 12 kraadi.

Tallinna piires asuvates Kakumäe ja Stroomi rannas jääb temperatuur isegi alla 10 kraadi. Kakumäel saab nautida karastavat 8-kraadist suplust ning Stroomi rannas on vesi isegi kraad jahedam – 7 kraadi. Mis puutub 26-kraadist suplusvett, siis enamuses paigus üle Eesti ei küündi veesoe ka järvedes-jõgedes sellise näitajani. 26 kraadi soe on vesi vaid Verevi järves Elvas ning kraad soojem, 27 kraadi Joaoru supelrannas Narvas.