SAARLANE: Aira Lepp tunneb end ralliauto roolis kui kala vees

Argipäeviti Kuressaare haiglas töötav Aira Lepp on töölt vabal ajal hoopis teine inimene. Pea kõik oma priid hetked ja kahtlemata ka südame on ta pühendanud rallile, rahvarallile. Alles mõni nädal tagasi noppis ta Kihelkonna rahvarallilt naiste arvestuses järjekordse esikoha. Ta ise ütleb naerma puhkedes, et ega see päris nii nüüd ka ole, et ta alati ainult esikohti saab. “On ebaõnnestumisi ja k...