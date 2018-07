Talust tallu saab ka bussiga

Täna ja homme on Saare maakonnas külastajatele oma uksed avanud 21 talu ja põllumajandusettevõtet. Homsel, pühapäevasel avatud talude päeval sõidutavad inimesi taludesse ka tasuta bussid. Kes otsustab omal käel talusid uurima minna, neile on abiks NaviCupi mobiilirakendus, kus pakutakse täpseid teejuhiseid taludesse jõudmiseks. Samas näeb NaviCupi mobiilirakendusega ka busside liikumist talude kaardil reaalajas ja nii saab soovi korral hõlpsasti ühes kohas bussile hüpata, et järgmisse kohta reisida. Nõnda töötab asi NaviCupi esindaja Asko Berensi sõnul ka nn HopOn-Hop­Off meetodil.

Kokku toimub pühapäeval kolm erinevat bussituuri – Kuressaare bussijaamas asuva noortekeskuse eest stardivad bussid Mustjala, Muhu ja Lümanda suunal. Bussituurile saab registreeruda avatud talude kodulehel www.avatudtalud.ee.