Torgu endine vallamaja sai Bulla muuseumiks

Eile avati pidulikult sada aastat tagasi Peterburist Iide külla alaliselt elama tulnud Vene keisri õukonna fotograafi Carl Oswald Bulla majamuuseum.

“Räägitakse, et saarlased ju kedagi naljalt omaks ei võta. Sageli öeldakse mujalt tulnute kohta, et see on ju mandrilt. Sellest hoolimata mujalt tulnud ära ei lähe. See tähendab, et nad saavad olla õnnelikud, nii nagu oli siin Carl Oswald Bulla,” nentis avamisel kultuuriminister Indrek Saar.

Kuulus piltnik elas ja tegutses Sõrves 11 aastat, jäädvustades fotodele rahvarõivais saarlasi ja nende tegemisi.

Carl Bulla fondi asutaja Valentin Elbek Peterburist andis põhjaliku ülevaate majamuuseumi loomisest, nimetades, et tal on Saaremaal nüüd väga palju sõpru. Elbik sõnas, et muuseumi sünni idee sündis spontaanselt.

“Sain tuttavaks Mihkel Undrestiga, kes on väga tegus inimene. Kirjutasime alla dokumendile, mille järgi hakkasime tegutsema,” märkis Elbek.

Ettevõtja ja Saaremaa valla volikogu liige Mihkel Undrest tänas sõrulasi, kes on teda usaldanud maja juures toimetamisel ja lubas MTÜ Bulla Maja juhatuse liikmena maja kenasti korras hoida, öeldes, et kindlasti on see magnetiks ka turistidele, kes Saaremaad külastavad.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas sõrulastele ja arvukatele külalistele esinedes, et Carl Bulla elulugu kätkeb endas nii kultuurilugu kui inimese saatust, mis näitab omal kombel meie sajandivanuse riigi tugevust.

“Me oleme alati tahtnud ära tunda mujalt siia tulnud inimeste tugevusi ning tunnustada nende tööd ja panust meie riigi kultuuri ja ühise olemise arendamisel,” kõneles peaminister.

Vene Föderatsiooni saatkonna nõunik Stanislav Makarenko tänas kõiki, kes Bulla mälestust kalliks peavad ja majamuuseumi avamiseks palju ära tegid.

Saksamaalt Sõrve sõitnud Väino Kruuser meenutas, et 1954. aastal Tiirimetsa kooli õpilasena külastas ta esmakordselt Iide küla. “Ekskursioonil ei räägitud meile Bullast sõnagi. Näidati maja ukse kohal kõrguvat metallist draakoni kuju, kuid midagi rohkemat me teada ei saanud. Alles palju hiljem sain teada, et kuulus fotograaf kosis endale sõrulasest naise Christine Juliane Keselbergi. Tänu neile, kes selle maja on ilusasti ennistanud ja ekspositsiooniga sisustanud,” tunnustas Kruuser.

Maetud Jämaja kalmistule

Bulla suri 28. novembril 1929. Tema põrm on maetud Jämaja kalmistule. Kaks aastat tagasi korrastati nii Vene, Eesti kui kogu Euroopa kultuurilukku sügava jälje jätnud fotograafi haud ja asetati sellele uus mälestuskivi.

Rahvakeeles tuntuks saanud Bulla maja hõivasid teise maailmasõja ajal sõjaväelased. Hiljem on selles uhkes ajaloolises hoones tegutsenud kool, külanõukogu ja vallamaja.