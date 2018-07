Ameerika Ühendriikides toimetati migratsiooniküsimustega tegeleva kohtu ette aastane laps ilma vanemateta. Kohtusaalis imes põngerjas lutipudelist piima, mängis väikese palliga, kuid istungi lõpus puhkes nutma, kirjutab BBC uudisteportaal.

Kohus arutas küsimust, kas Ladina-Ameerikast pärit lapsel on õigus viibida USA territooriumil. Võeti vastu otsus, et kohtualune, s.o üheaastane laps lahk...