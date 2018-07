Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas jagas reedel erakordset videot kahest mõmmikust, mis on salvestatud Saaremaal.

`”Head saarlased! See video on täna tehtud meie saarel. On teadmata miks need mõmmikud omapäi ringi hulguvad aga SUUR SUUR palve on kõigile, kui nad teie ligidusse satuvad, siis ajage nad metsa tagasi. See on ainus võimalus, et nad ellu jäävad.”