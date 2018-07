Terve nädalalõpu Saare maakonnas väldanud avatud talude päev tõi suurima külastatavuse Pajuvärava tallu Sundimetsas ning Kiratsi talupoodi.



Kui mujal Eestis oli avatud talude päev ühepäevane, toimudes vaid pühapäeval, siis saarlased võtsid asja tõsisemalt käsile, hoides siin-seal oma taluuksi lahti kaks päeva jutti.

Avatud talude päeva kohapealne eestvedaja Sulvi Munk tõdes, et kahepäevane üritus õigustas end igati ning kahtlemata kavatsetakse ettevõtmine lahendada ka tuleval aastal.

Nimed tapeedirullidel



Tagasiside taludes on olnud suurepärane ning mõneti positiivse üllatusena tuli, et talutuuri võtsid ette ka paljud välismaalt saarde puhkama tulnud turistid.

Ühtekokku külastas kahe päeva jooksul talusid ja põllumajandusettevõtteid Munga sõnul ca 10 000 inimest. Nende hulgast väiksemate talude külastused jäid 400 inimese peale, suuremates käis ka rahvast rohkem. “Aga üleüldiselt võttes olid külastatavuse arvud raudselt tõusnud võrreldes eelmise aastaga,” kinnitas Munk.

Kiratsi talupoes, mille perenaine Sulvi ise on, tuli kahe päeva peale külastajaid kokku 2200. Munk nentis, et esimesel päeval oli külastajaid kuni 1000 ning teisel päeval 1200.

Üks vaieldamatult populaarne paik, mida nädalalõpul külastati, oli ka Heidi Hanso Pajuvärava talu Sundimetsas. Seejuures oli talu ametlikult avatud talude raames valmis külalisi vastu võtma vaid pühapäeval, kuid kuna rahvas sõitis kohale juba laupäeval, ei saatnud perenaine kedagi ukselt tagasi ka siis.

Võttis hoopis kätte, küpsetas valmis laari vahvleid, mida plaanis pakkuda tegelikult alles õhtuks kavandatud kontserdiks, ning kutsus kõik lahkelt hoovi.

Külastajate osas siiski vaid pühapäeval arvet pidanud perenaine tõmbas külastajate kirjapanekuks lahti kaks tapeedirulli, mis imeväel nimedega täitusid – ning kokku tuli 1089 nime. Laupäeval arvepidamist ei toimunud, mistap võib aimata, et korralik ports külastajaid lisandus mainitud numbrile veel.

Mehhikost Sundimetsa



Heidi emotsioonid nädalalõpust olid laes veel eilegi. “Julgen arvata, et oli vähemalt kolmekohaline number neid, kes end kirja ei pannud,” tõdes ta. “Rahvast oli ikka roppu moodi ja ülitore oli!” kiitis ta.

Heidi oli asja sedavõrd põhjalikult ette võtnud, et tegi küllatulnutele ka kolmveerandtunnise talutuuri, et kõik ikka teaks, mis loomad-linnud seal elavad, mis nende elulugu on, ja kuidas taluelu käib.

Temagi võis kinnitada, et külastajaid oli nii Austraaliast, Soomest, Rootsist kui Hispaaniast ja Mehhikost. Aga ka Lõuna-Eestist. “Kusjuures väga palju peresid olid sellised, kes tulidki kätt suruma ja ütlesid, et tulid Saaremaale konkreetselt Pajuvärava talu pärast,” rõõmustas Hanso. Ilma oma abilisteta poleks ta enda sõnul hakkama saanud, mistap tänas ta oma kümneliikmelist tiimi veel eilegi taevani.

Avatud talude päeval avas oma uksed Saare maakonnas 21 talupidamist.