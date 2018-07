Euroopa kuulsaimad jalgpallikarikad jõuavad Kuressaarde

Eesti jalgpalli liit ja UEFA korraldavad suure karikate ringreisi, mis toob UEFA Superkarika, Euroopa liiga ja Meistrite liiga trofeed seitsmesse Eesti linna.

Saarlased saavad neid näha Kuressaare linna­staadionil homme, 25. juulil FC Kuressaare – Vaimastvere SK Illi karikamängul.

15. augustil peetava UEFA Superkarika mängu eel jõuavad hinnalised trofeed Tallinna, Tartusse, Narva, Paidesse, Kuressaarde, Pärnu ja Viljandisse.

Iga Premium liiga klubi saab võimaluse oma kodumängul pakkuda poolehoidjatele ja kogu linnarahvale toreda elamuse – oma silmaga näha Euroopa klubijalgpalli tähtsamaid karikaid ja saada osa suurest vutimelust.

Kaks tundi enne iga mängu avatakse festivaliala, kus kõik kolm karikat on vaatamiseks väljas. Lisaks on suurematel ja väiksematel huvilistel võimalik panna ennast proovile erinevate jalgpalliliste harjutuste ja ülesannetega, kohal on päevajuht ja põnevad külalised. Igal festivalil loositakse välja pääse kahele 15. augustil Tallinnas toimuvale UEFA Superkarika kohtumisele.

Seitsmes Eesti linnas toimuva UEFA karikate ringreisi kaudu toetatakse vähiravifondi “Kingitud elu”.

Kõigil Premium liiga klubide kodumängudel, kus Euroopa klubijalgpalli ihaldatuimad karikad väljas on, kogutakse annetusi vähiravifondi toetuseks, lisaks panustavad klubid fondi poole piletimüügist saadud tulust.