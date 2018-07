JUHTKIRI: Tere, kuidas elate?

Inimene on uudishimulik loom ning talle on omane huvi selle vastu, kus ja kuidas teised tema liigikaaslased elavad.

Avatud talude päev – tänavu õigemini päevad – on selleks suurepärane võimalus. Näha, kuidas elatakse maal ning tehakse oma igapäevatoimetusi, mida kasvatatakse – see on mõnus viis oma silmaringi laiendada. Paadunud linnainimesel mõista, et elu maal on siiski võimalik ega pruugi sugugi olla sunnitud, vaid vabatahtlik valik. Lastel näha, mis tegelased on kanad-pardid-haned, lehmad-lambad-kitsed-hobused.

Huvi taluelu vastu on suur – seda näitab 10 000 külastajat, kes avatud taludest kahe päeva jooksul läbi käis.

Hea, et leidub neid, kes oma koduukse võõrastele avavad ja neil korraks oma igapäevaellu piiluda lasevad. Sadu külalisi vastu võtta pole mingi naljaasi.