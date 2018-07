Lisaks koertele-kassidele panevad kodust plehku ka eksootilisemad lemmikud, Saaremaal viimati nümfkakaduu ja veekilpkonn.

Möödunud neljapäeval teatas Kuressaare elanik Facebookis, et Kuressaares kesklinna läheduses on kaduma läinud peamiselt hall ja veidike ka kollast värvi nümfkakaduu. Omaniku sõnul sai ta kakaduu siiski tagasi – tähelepanelikud linnakodanikud olid lindu märganud ning omanik püüdis kakaduu kinni.

Läinud nädala teisel poolel sai Eesti loomakaitse liidu Harjumaa piirkonnajuht Katrin Lehtveer telefonikõne Saaremaalt. ”Ühed noored olid leidnud Randvere teelt – sõiduteelt – kilpkonna,” lausus Lehtveer. ”Võtsin ühendust meie Saaremaa piirkonnajuhi Marge Kajuga, kes kilpkonna enda hoolde võttis.”

Selgus aga, et tegemist ei ole stepi- vaid veekilpkonnaga Euroopa Liidus keelatud invasiivsest liigist. ”Sellise liigi esindaja suudab meil õuetingimustes elada ja paljuneda,” rääkis Lehtveer.

Pannud looma vanni, konsulteerisid loomakaitsjad reptiilide spetsialistiga, kes andis juhised, kuidas ja millega kilpkonna toita. Kuigi esialgse plaani järgi pidi loom transporditama Tallinna, seda siiski ei tehtud – Kajuga võttis ühendust kilpkonna omanik ja viis looma koju.

”Omanikul on neid kilpkonni kolm ja nad elavad ta koduaias tiigis,” ütles Lehtveer. ”Üks on ka korra varem sealt jalga lasknud, aga saadi enne kätte, kui ta tee peale jõudis.”

Lehtveere sõnul lubas omanik panna kilpkonnade elupaigale tugevamad turvapiirded ja ka võrgu peale, et nad sealt üle ei roniks.

Ronima pidid nad mängleva kergusega, märkis Lehtveer. ”Kuigi õues on soe suvi, on parem hoida oma eksootilised loomad siiski toas spetsiaalsetes tingimustes kui et hakata neid mööda ilma taga otsima,” soovitas ta.